Die Polizei ermittelt zu mehreren, größeren Mülltonnenbränden, die es in der Nacht zum Freitag in Halle gab.

In Halle brannten in der Nacht zum Freitag gleich mehrere Mülltonnen. Auch Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Halle (Saale)/DUR. - An mehreren Stellen hat es in der Nacht zum Freitag in Halle gebrannt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hat zunächst eine Mülltonne in Halle-Neustadt gebrannt. Im Ernst-Haeckel-Weg stand zuerst ein Abfallbehälter kurz nach 22 Uhr in Brand. Die Flammen hätten schnell auf fünf weitere Tonnen übergegriffen, heißt es. Auch eine Hausfassade sei Opfer der Flammen geworden.

Knapp drei Stunden später hätten in der Sternstraße zwei weitere Mülltonnen in Brand gestanden. Außerdem habe es dort Beschädigungen am Freisitz eines Restaurants, vor allem am Mobiliar gegeben. Auch zu Verrußungen an der Hauswand sei es dabei gekommen. Nur wenig später brannte außerdem ein Müllcontainer in der Markusstraße.

Die Polizei hat Ermittlungen in den Brandfällen aufgenommen.