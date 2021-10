Brand eines Autos in Zeitz - Polizei nimmt Ermittlungen auf

In Zeitz brannte ein Renault neben einem Garagenkomplex in der Carl-Benz-Straße.

Zeitz/DUR - Am Montagabend stand ein Auto gegen kurz nach 23 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Flammen, teilte die Polizei Halle mit. Aus bisher noch unbekannter Ursache brannte der Renault in der Nähe eines Garagenkomplexes.

Durch das Feuer ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Ebenfalls wurde das Dach einer der Garagen beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Renault womöglich gestohlen wurde, da falsche Kennzeichen gefunden wurden. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall.