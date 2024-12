In Halle hat es am Dienstagmorgen in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden aufgenommen.

Keller "Am Hechtgraben" in Flammen: Ursache für Feuer noch unklar

Halle (Saale). - Am Dienstag gegen 5 Uhr hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hechtgraben" in Halle gebrannt.

Laut Polizei wurden die Flammen durch die Feuerwehr der Stadt Halle gelöscht. Es seien keine Personen verletzt worden. Es kam jedoch zu Sachbeschädigungen im Keller, heißt es.

Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden.