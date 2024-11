Wegen eines Brandes in der Hohen Straße in Hettstedt war die Feuerwehr im Großeinsatz. Dort waren Teile eines Daches auf die Straße gestürzt. Die stundenlange Vollsperrung der Straße ist nun wieder aufgehoben.

Nach Brand in Hettstedt: Dach stürzt auf Hohe Straße - Sperrung aufgehoben

Die Feuerwehr einen Brand in der Hohen Straße in Hettstedt gelöscht.

Hettstedt. - Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen bei einem Brand in der Hohen Straße in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz im Einsatz gewesen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.

Demnach sei aus bislang ungeklärter Ursache ein leerstehendes Wohnhaus in Hettstedt ausgebrannt. Schnell habe das ganze Gebäude in Flammen gestanden, heißt es von der Polizei. Teile des Daches seien eingestürzt und auf die Straße gefallen.

Feuer in Hettstedt: Haus komplett ausgebrannt

Die Feuerwehr konnte das Haus nicht mehr retten, so die Beamten weiter. Es müsse nun abgerissen werden. Die Stadt übernehme die Sicherungsmaßnahmen für das Gebäude und den angrenzenden Bürgersteig. Es sei ein geschätzter Schaden von 50.000 Euro entstanden.

Über Stunden war die Hohe Straße in Hettstedt in beiden Richtungen gesperrt. Nun ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

Vier Feuerwehren waren mit zwölf Fahrzeugen und 42 Kameraden in der Nacht im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.