Ein leerstehendes Haus in Halle steht seit der Nacht in Flammen. Aufgrund von Einsturzgefahr kann die Feuerwehr das Gebäude nicht betreten und lässt es kontrolliert abbrennen.

Halle (Saale)/DUR. - Ein Haus in Halle steht seit der Nacht in der Alten Heerstraße in Halle in Flammen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach sind Kräfte der Feuerwehr seit 1.30 Uhr im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt sollen erstmals Flammen aus einem leerstehenden Haus geschlagen haben.

Einsturzgefahr stoppt Löscharbeiten

Der Brand konnte bislang nicht gelöscht werden, da die Feuerwehrkameraden das Objekt nicht betreten können. Es herrscht aufgrund der baulichen Mängel Einsturzgefahr.

Die Brandbekämpfer lassen das Haus nun kontrolliert abbrennen. Verletzte gab es keine. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.