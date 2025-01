Die Brandserie der vergangenen Wochen, der bereits zahlreiche Autos in Halle zum Opfer fielen, reißt nicht ab. Am Mittwochmorgen brannte ein Ford in Heide-Nord aus.

Brandserie in Halle reißt nicht ab! Wieder steht Auto in Heide-Nord in Flammen

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Ford in Heide-Nord in Halle.

Halle (Saale). - Die Brandserie in Heide-Nord hält weiter die Feuerwehr in Atem. Der Brandstifter erhöht die Taktzahl der Feuer auf täglich. Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 5.45 Uhr erneut alarmiert.

Ein auf einem Parkplatz abgestellter Ford brannte im Innenraum, nachdem die Heckscheibe des Autos eingeschlagen worden war. Noch bevor das ganze Fahrzeug im Vollbrand stand, konnte die Feuerwehr die Flammen löschen.

Am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Halle sowie die Ortsfeuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Lettin.

Anwohner in Halle sauer auf Polizei: „Die sind doch machtlos“

Die seit Monaten anhaltende Brandserie wirft mittlerweile Fragen zu den Ermittlungen der Polizei auf. Anwohner bezeichnen die Polizei mittlerweile als „machtlos“. Die Beamten hingegen beteuern, bereits eine Ermittlungsgruppe gebildet zu haben.

Brandserie in Halle: Verpuffen die Ermittlungen im nichts?

Wirkung zeigt das allerdings bisher nicht. Im Gegenteil, der Brandstifter erhöht munter seine Taktzahl, und das offenbar völlig ungestört. Wie die Polizei die Lage in den Griff bekommen will, ist völlig unklar. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten gingen immer wieder Autos und Keller in dem Wohngebiet in Flammen auf.