Ermittlungen "Feiger Brandanschlag" auf Wahlkreisbüro der SPD in Halle? Zeugen reagieren schnell

In Halle hat es am Mittwochabend in der Großen Märkerstraße einen Brand gegeben. In dem Gebäude befindet sich auch das SPD-Wahlkreisbüro. Zeugen konnten einen verdächtigen Mann festhalten und der Polizei übergeben.