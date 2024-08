Brand in Braunsbedra Sieben Hausbewohner evakuiert: Mann beisst Polizist und tritt Feuerwehrmann

Wegen eines Brandes mussten sieben Bewohner eines Hauses in Braunsbedra im Saalekreis evakuiert werden und konnten am Abend nicht in ihre Wohnungen zurück. Einer davon biss einen Polizisten.