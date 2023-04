Unfall auf B1 in Magdeburg: Trümmerteile in Stadtfeld auf allen Fahrstreifen

Auf der Bundesstraße B1 ist es in Magdeburg-Stadtfeld zu einem Unfall mit umherfliegenden Trümmerteilen gekommen. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Symbolbild:

B1/Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall mit Trümmerteilen auf allen Fahrstreifen ist es am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße B1 in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung des Onlineportals Verkehrsinformation.de hervor.

Demnach ist es in Richtung Braunschweig zwischen Magdeburg und der Autobahn A14 zu dem Crash gekommen. Von der Verkehrsbehinderung betroffen ist vor allem der Magdeburger Stadtteil Stadtfeld betroffen, heißt es in der Meldung weiter.

Autofahrer werden gebeten, äußerst vorsichtig zu fahren.