Seit Montagabend wird in Burg die 17-jährige Lucy Marie Jazbinsek vermisst. Sie wurde zuletzt am Bahnhof der Kreisstadt gesehen.

Burg - Die Polizei sucht seit Montagabend nach der 17-jährigen Lucy Marie Jazbinsek. Sie wurde letztmalig gegen 18 Uhr am Burger Bahnhof gesehen, wo sie durch Taxifahrer abgesetzt wurde. Ob sie dort in einen Zug eingestiegen ist, bleibe unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei in Burg mit.

Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine größere Suchaktion, unter anderem mit Spürhunden, gestartet wurde.

Lucie Marie Jazbinsek ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkelblondes langes Haar und eine kurvige Figur. Sie war mit einem grauen Oberteil bekleidet und hatte einen blauen Koffer bei sich.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burg unter Telefon 03921/9200 entgegen.