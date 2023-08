Auf der Autobahn A2 steht bei Burg der Verkehr nach einem heftigen Unfall mit einem Gefahrguttransport und mindestens zwei Toten am Dienstag still. Wir zeigen, was Sie zur aktuellen Situation wissen müssen.

Apokalyptisch anmutende Bilder auf der A2 Richtung Hannover. Die Fahrbahn ist übersät von Trümmern und wird voraussichtlich erst am Samstag, 2. September, wieder freigegeben. Foto:

A2/Burg (vs) - Die Autobahn GmbH des Bundes hat sich nach einem schweren Unfall mit einem Gefahrguttransport auf der A2 , bei dem 200 Feuerwehrleute im Einsatz waren, ein Bild von der Lage gemacht und eine Prognose für die Öffnung der Autobahn 2 abgegeben.

Explosion nach Unfall mit 2 Toten auf der A2: Autobahn weiter gesperrt

Auch am Mittwoch bleibt die A2 zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost weiterhin gesperrt. Aktuell sollen außerdem die Bergungs- und Reinigungsarbeiten koordiniert werden. Die Richtungsfahrbahn Hannover bleibe voraussichtlich bis Sonnabend, 2. September, gesperrt.

Auf der A2 ist es zu einem schweren Unfall gekommen, der mitunter Verkehrschaos zur Folge hat. ( Bericht/Kamera: Marco Papritz, Manuela Langner, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Die Richtungsfahrbahn Berlin könne voraussichtlich noch am Mittwoch auf zwei Fahrstreifen freigegeben werden.

Doch auch der Landkreis Jerichower Land gibt ein Bild der Lage vor Ort: Aktuell sei die Feuerwehr demnach noch mit zehn Kameraden vor Ort. Neben der Löschbereitschaft sei der ABC-Zug noch an der Unfallstelle, um weitere Messungen durchzuführen. Sobald die Beräumungsarbeiten es zuließen, werde auch der Boden genauer untersucht, der nach derzeitigen Stand ausgekoffert werden müsse, um Umweltschäden zu vermeiden.

Tödlicher Unfall auf der A2 bei Burg - Gefahrgut-Lkw involviert

Am Dienstagmittag hatte es auf der A2 zwischen dem Parkplatz „Ihlegrund“ und der Anschlussstelle Burg-Ost in Fahrtrichtung Hannover einen schweren Unfall gegeben. Dort war nach ersten Erkenntnissen ein Lkw in ein Stauende gefahren und hatte eine Kettenreaktion ausgelöst.

Lesen Sie auch: Unfall auf A2 - Katastrophenschutz im Einsatz - So lange wird die Fahrbahn gesperrt

Dabei habe er drei weitere Lkw ineinander geschoben. Ein fünfter Lkw, der mit Hochdruckbehältern voller Lachgas beladen war, habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können und fuhr in die Unfallstelle.

Auf der A2 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Es besteht Explosionsgefahr an der Unfallstelle. (Quelle: Steve Weise)

Es brach ein Feuer aus, Zeugen berichten von mehreren Explosionen. Auch Giftstoffe wurden freigesetzt. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, die Einsatzkräfte richteten einen Sperrradius von 650 Metern um die Unfallstelle ein.

Die Spuren des schweren Unfalls am Dienstag: Die A2 Richtung Berlin wird am Mittwoch freigegeben. Foto: Autobahn GmbH

Bei deratigen Havariefällen greife das Entlastungskonzept des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (MID). Demnach werde für den Fall, dass eine Umleitung des Verkehrs von der A 2 notwendig sei, je nach Auslastung auf die Entlastungstrecken Bundesstraße B1 oder B246a geführt.

Auch interessant: Nach Unfall auf der A2 - Jerichower Land wird von Blechlawine überrollt

Umleitung nach Unfall auf A2: Entlastungskonzept des Landes Sachsen-Anhalt funktioniert zunächst nicht

Dies erfolge in mehreren Stufen:

Stufe 1: Es gibt keine Einschränkungen im Verkehr. Der Verkehr bleibt auf der Autobahn.

Stufe 2: Die 1. Entlastungsstrecke führe von der A 2-AS Theeßen auf der L 52 nach Burg, weiter über die B 1 nach Heyrothsberge und Magdeburg bis zur A 14-AS Magdeburg-Stadtfeld. Von hier aus gehe es auf der A 14 weiter bis zum Autobahnkreuz Magdeburg wieder zurück auf die A 2.

Stufe 3: Die 2. Entlastungstrecke führe von der Anschlussstelle AS Theeßen zunächst nach Burg (L52) und von hier aus weiter auf der B246a über Möckern und Gommern bis zur A14-AS Schönebeck und von dort aus weiter wie bei Stufe 2.

Je nach Verkehrslage auf der A2 empfehlen dynamische Wegweiser auf den Autobahnen A2 und A14 eine Entlastungsstrecke. Auf den Autobahnen A2, A14 und entlang der B 246a in Burg und Gommern lenken elektronische Schilder die Autofahrer. Zusätzlich werden auf der B 246a Schilder mit orangenem Pfeil und Richtungsangabe installiert, heißt es von Seiten des Landes.

Ein Bild der Zerstörung bot sich nach dem Löschen auf der Autobahn A2 bei Burg. Foto: dpa

Rückblick: Diese schweren Unfälle ereigneten sich auf Sachsen-Anhalts Autobahnen

Lkw-Crash: Unfall auf Umleitungsstrecke auf L52 zwischen Grabow und Theeßen

Eine der Umleitungsstrecken war am Mittwoch allerdings selbst von einem Lkw-Unfall betroffen. Demnach ist es am frühen Mittwochmorgen auf der Landstraße L52 zwischen Grabow und Theeßen zu dem Crash zwischen zwei Lkw gekommen.

Demnach touchierte ein LKW einen Straßenbaum und geriet in der Folge in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelauflieger kollidierte. Ein bei der Kollision mit dem Baum heruntergerissener Ast wurde in die Frontscheib des entgegenkommenden Lkw geschleudert und verletzte den Fahrer leicht.

Lesen Sie auch: Warndreieck, Rettungsgasse, Notruf: Was es bei einem Unfall zu beachten gilt

Darüber hinaus sei durch den Ast die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt worden. Trümmerteile hätten in der Folge weitere Fahrzeuge beschädigt.

Die L52 ist war am Mittwochmorgen im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Diese Sperrung ist nun wieder aufgehoben worden.