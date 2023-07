Sein Drogenkauf wurde einem 20-Jährigen in Burg zum Verhängnis. Zwei Männer stehen plötzlich in seiner Wohnung, bezichtigen ihn des Dienstahls und teilen aus.

Burg - Zwei Männer sollen einen jungen Burger in seiner Wohnung aufgesucht, ihm gedroht und ihn dann geschlagen haben. So schildert es der 20-jährige Burger, der selbst das Opfer war, am Montagmorgen der Polizei.

Laut Polizeibericht gab er an, dass er am Vorabend eine geringe Menge Betäubungsmittel käuflich erworben habe. Nachdem er wieder in seiner Wohnung war, erschienen kurz darauf, etwa gegen 22 Uhr, zwei männliche Personen bei ihm, die die Tür eintraten und ihn zur Rede stellen wollten. Diese hätten sinngemäß geäußert, dass der Geschädigte Drogen entwendet habe. Hierbei gab es ein Handgemenge zwischen dem Anzeigenerstatter und den beiden Tätern in dessen Folge er durch Schläge leicht am Kopf und an den Händen verletzt wurde.

Der 20-jährige Mann erstattet bei der Polizei Anzeige, eine medizinische Versorgung lehnte er jedoch ab. Von Amts wegen wurde aber auch ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet.Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen gemacht haben, im Zusammenhang mit der Tat, werden gebeten, sich persönlich, unter 03921/920-0 oder via E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.