Die Freiwillige Feuerwehr Burg ist am 24. April 2024 gleich dreifach gefordert worden. Unter anderem in einem Haus in der Kapellenstraße.

3 Einsätze in 7 Stunden: Brand in Schrottimmobilie in Burg bei Magdeburg

Einsatz am Mittwochabend an der Kapellenstraße in Burg: In einem leerstehenden Gebäude war Feuer ausgebrochen.

Burg. - Es steht schon seit längerem leer und geht mittlerweile als sogenannte Schrottimmobilie durch. Ein ehemaliges Wohnhaus an der Kapellenstraße in Burg ist am 24. April 2024 das Ziel eines Feuerwehreinsatz geworden.

Die freiwillige Feuerwehr rückte kurz vor 17 Uhr an, da im Haus ein Feuer ausgebrochen war. Nach ihrem Eintreffen sei den Einsatzkräften aus dem Bereich vom Hinterhof schwarzer Rauch entgegengekommen, heißt es gegenüber der Volksstimme. Drei Trupps sind zügig zur Brandbekämpfung und Personensuche vorgegangen.

„Feuer aus!“, hat es dann zur Entwarnung nach wenigen Minuten geheißen. Und auch im Gebäude konnte niemand im Gefahrenbereich angetroffen werden. Nach den Nachlöscharbeiten und dem Verstauen des Materials konnte nach etwa einer Stunde der Weg zurück zum Gerätehaus an der Brüderstraße angetreten werden.

Viel zu tun und wohl kein gutes Omen

Die Bilanz vom Mittwoch: Drei Einsätze in sieben Stunden. Denn vor dem Brand waren die Feuerwehrkräfte am Vormittag bei zwei Hilfeleistungen für den Rettungsdienst gefordert. Unter anderem stand unter anderem eine Türnotöffnung an.

Das war wohl kein gutes Omen: Konnten sich die Einsatzkräfte der Burger Feuerwehr vor Tagen noch über eine ruhige Lage freuen, steigt die Zahl der Einsätze nun wieder an. Aktueller Stand für dieses Jahr: 74.