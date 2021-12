34-Jährige kommt in Möckern von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Eine 34-Jährige Autofahrerin ist am Freitag (3. Dezember) auf der Landstraße 60 bei Möckern im Jerichower Land von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Die Fahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Möckern (vs) - Eine 34-jährige Suzuki Fahrerin ist am Freitag (3. Dezember) gegen 23 Uhr die Landstraße 60 aus Richtung Ladeburg in Richtung Möckern gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, kam sie im Bereich einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Aufgrund vor Ort befindlicher Zeugen konnten die Rettungskräfte umgehend informiert werden. Die Fahrzeugführerin musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus ihrem PKW geborgen und im Anschluss durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht werden.

Die Person wurden schwer verletzt. Das Fahrzeug war ein Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Bei dem Unfall wurden mehrere Bäume beschädigt.