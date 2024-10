ABC-Einsatz in Burg, Betriebe evakuiert: Warum lagern gefährliche Fässer in stillgelegter Firma?

Im Burger Industrie- und Gewerbepark ist es am Mittwoch, 16. Oktober 2024, zu einem ABC-Einsatz gekommen.

Burg - Was lagert da in einer Firma im Industrie- und Gewerbepark (IGP) Burg, die eigentlich nicht mehr betrieben wird? Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, ist es hier zu einem großen ABC-Einsatz gekommen.