Am Abend vom 14. Februar 2023 ist eine Frau in Burg (Jerichower Land) in der Bruchstraße überfallen worden. Nach Informationen der Polizei war die 31-Jährige auf dem Heimweg, als sie gegen 19.20 Uhr im Bereich Kammacherstraße/ Bruchstraße auf drei Männer traf, die ihr entgegenkamen. Einer von ihnen soll sie mit osteuropäischen Akzent aufgefordert haben, Geld herauszurücken. Zeitgleich habe ein zweiter Täter an die im Pullover eingearbeitete Bauchtasche gegriffen und daran gerissen. Dabei wurde der Stoff der Kleidung beschädigt, das Portemonnaie fiel zu Boden und das darin befindliche Geld heraus.

Der dritte Mann soll versucht haben, die Handtasche der Frau zu entreißen, was jedoch nicht klappte. Die Täter schnappte das auf der Straße liegende Geld und flüchten in Richtung Grünstraße. Das Opfer lief nach dem Überfall nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Eine Fahnung im Umfeld des Tatorts sowie eine Befragung wurden eingeleitet sowie Spuren gesichert. Die 31-Jährige blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 19 bis 22 Jahren alt, etwa 1,85 Meter groß und circa 95 Kilogramm schwer. Er wird als schlank beschrieben und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und deren Flucht geben können, melden sich per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Telefonnummer 03921/92 00 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.