Stoßstange an Stoßstange haben sich am Morgen vom 16. Mai 2023 Fahrzeuge von der Autobahn 2 über die Umleitungsstrecke bewegt. Ein Lkw war liegengeblieben.

Die Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 2 bei Theeßen zeigten sich am Morgen 16. Mai in Burg: Auf der B1 kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Theeßen - mp

Am Morgen vom 16. Mai 2023 ist ein Lkw auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover im Baustellenbereich liegengeblieben. Der Verkehrsfluss in dem ohnehin schon verengten Bereich wurde dadurch gestört, Autofahrer wichen auf die Umleitungsstrecke aus.

Auf der Bundesstraße 1 in Burg reihten sich zwischen 8.15 und 9.15 Uhr Lkw Stoßstange an Stoßstange. Der Grund für die Fahruntüchtigkeit des Lkw soll ein technischer Defekt gewesen sein, wie es auf Nachfrage von der Autobahnpolizei hieß.