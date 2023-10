Burg/Möckern (vs) - Auf der Autobahn 2 auf Höhe Möckern kam es am 15. Oktober gegen 3.53 Uhr zu einem Unfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 34-jähriger schwedischer Fahrzeugführer mit seinem Toyota die A2 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost. Etwa drei Kilometer vor dem Parkplatz Ihlegrund überholte dieser zwei Autos und fuhr dabei bereits starke Schlangenlinien.

Schwede erliegt auf der A2 nach Unfall seinen schweren Verletzungen

Im weiteren Verlauf verlor der Toyota-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte mit zwei sogenannten Leitpfosten.

Der Schwede lenkte daraufhin sein Auto nach links zurück auf die Fahrbahn der A2, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und stark beschädigt auf der Fahrbahnmitte liegen blieb. Im Zuge des Verkehrsunfalls erlitt der Toyota-Fahrer so schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die A2 in Richtung Hannover für insgesamt vier Stunden gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.