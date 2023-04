Burg (vs) - Ein 13-Jähriger soll am Sonntagnachmittag die Bahnstrecke Magdeburg-Brandenburg lahmgelegt haben. Zuvor hatten Beamte in einem Polizeihubschrauber den Jungen im Bereich der Gleise in Burg bemerkt, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Die Bahnstrecke soll durch den Bahnmanager sicherheitshalber gesperrt worden sein. Als sich die Einsatzkräfte der Person näherten, soll dieser auf eine Signalanlage der Bahn geklettert sein, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Bei der Rettungsaktion soll keiner der Beteiligten verletzt worden sein. Die Strecke wurde erst wieder für den Schienenverkehr freigegeben, als alle Personen den Gleisbereich verlassen haben.

Was den jungen Ukrainer zu dieser Aktion bewegt hat, soll derzeit noch ermittelt werden, erklärt die Polizei. Nach ersten Aussagen, soll er vorgehabt haben, Bahnanlagen zu besprühen. Die Mutter des Jungen soll von den Beamten an den vermeintlichen Tatort bestellt worden sein und gemeinsam mit ihrem Sohn über die Gefahren der Aktion belehrt worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Mit Blick auf die Osterferien warnt die Bundespolizei davor, sich in ähnliche Situationen zu begeben.