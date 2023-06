Von vs

Während einer nächtlichen Polizeikontrolle in der Burger Innenstadt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Streifenbesatzung und zwei Männern.

Bei Polizeikontrolle in Burger Innenstadt zwei Beamte attackiert

Eine Polizeikontrolle endete in Burg gewalttätig.

Burg - Zu einer schweren Auseinandersetzung ist es in Burg zwischen zwei Männern und einer Polizeistreife gekommen. Der Vorfall soll sich am 25. Juni kurz nach 2 Uhr in der Magdeburger Chaussee ereignet haben. Anlass war nach Polizeiangaben, dass zu einer möglichen gefährlichen Körperverletzung eine Personengruppe befragt werden sollte. Dabei sollen sich vor allem zwei Männer (37 und 20 Jahre) gegen die Polizeikontrolle mit Fluchtversuch und Gewalt zur Wehr gesetzt haben. Ein Polizeibeamter sei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden, hieß es. Bei dem 20-Jährigen fanden die Beamten ein Springmesser.