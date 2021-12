Betrug im Jerichower Land: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Artikel)

Lostau (vs) - Zu einem vermeintlichen Diebstahl einer Geldbörse kam es am Freitag, 11. Juni, gegen 10 Uhr, in einem Discounter in Lostau. Die Geschädigte dieses Diebstahls bemerkte den Verlust ihrer Geldbörse, als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein bislang unbekannter Täter entwendete vermutlich im Laden die Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack, der am Einkaufswagen hing.

Die Geschädigte veranlasste zunächst telefonisch die Sperrung der in der Geldbörse befindlichen EC-Karten. Als die Geschädigte ebenfalls am 11. Juni Kontoauszüge der betroffenen Konten einsah, stellte sie Abbuchungen fest, die jemand Unbekanntes veranlasst haben muss.

So wurden durch den unbekannten Täter um 10.26 Uhr bei der Volksbank in Burg und um 10.34 Uhr bei der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Burg jeweils eintausend Euro unberechtigt abgehoben.

Der Polizei liegen Aufnahmen vor, die eine bislang unbekannte männliche Person zeigen, wie diese das Geld in den Filialen abhob.

Der Täter von hinten. Foto: Polizei Überwachungskamera Volksbank

Die Fotos zeigen eine männliche Person, die wie folgt beschrieben werden kann:

Er ist circa 180 bis 190 Zentimeter groß, hat eine schlanke/hagere Statur und dunkle Haare, trägt ein hellgraues langärmliges Oberteil und eine dunkle oder blaue Hose, dazu dunkle/schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und ein dunkles Basecap der Marke PUMA. Vermutlich auch Brille mit dunklem Rahmen.

Mit der Veröffentlichung der Bilder, die den vermeintlichen Täter zeigen, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 und auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.