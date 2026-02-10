Auf einen Online-Betrug ist ein Senior aus dem Jerichower Land zum Opfer gefallen. Die Aussicht auf hohe Gewinne führte zu einem hohen Verlust.

Ein Senior aus dem Jerichower Land ist Betrügern zum Opfer gefallen.

Burg. - Ein 84-Jähriger aus dem Jerichower Land ist Opfer von Betrügern geworden, teilt die Polizei mit. Bereits im Dezember 2025 sei er auf eine vermeintliche Online-Trading-Plattform, die mit angeblichen Werbeauftritten prominenter Politiker geworben hatte, aufmerksam geworden.

Der Senior habe sich auf der Plattform angemeldet und sei kurz darauf telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert worden.

Betrug mit Online-Trading: Senior aus dem Jerichower Land verliert viel Geld

Dieser habe den 84-Jährigen dazu gebracht, zunächst mehrere Überweisungen in Höhe von 200 Euro zu tätigen. Mit dem Versprechen auf hohe Gewinne seien zu einem späteren Zeitpunkt gar vierstellige Beträge überwiesen worden.

Weiterhin, so die Polizei weiter, gewährte der Senior einer angeblichen Finanzberaterin per Fernzugriffssoftware AnyDesk Zugriff auf seinen Computer.

Ohne sein Wissen seien anschließend weitere finanzielle Transaktionen erfolgt. Sogar einen Kredit sollen die Täter aufgenommen haben. Der gesamte Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Erst durch einen Zeitungsartikel sei der 84-Jährige auf die Betrugsmasche aufmerksam geworden. Er erstatte am 9. Februar Anzeige bei der Polizei.