Burg - Von der Innenstadt in Burg (Jerichower Land) direkt ins Gefängnis ist ein Radler am 7. Juli 2023 ein Mann eingefahren. Bei einer Streife haben Beamte der Polizei in den Nachmittagsstunden einen Fahrradfahrer in der Flaniermeiler einer Kontrolle unterzogen. Zuvor soll der Mann durch lautes Grölen sowie eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den 36-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag und das Fahrrad gestohlen war. Der Mann wurde schließlich festgenommen und in die JVA Burg gebracht.

Den Vorfall nutzt die Polizei, um darauf hinzuweisen, dass die Promillegrenze für die absolute Fahruntüchtigkeit im Radverkehr bei 1,6 Promille Blutalkohol-Konzentration liegt. Wer diesen Wert erreicht, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.