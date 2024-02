Ein Mann ist in Burg in seiner Wohnung ausgerastet und gegen seine Partnerin vorgegangen. Die Polizei konnte das aggressive Verhalten nur schwer stoppen.

Vorfall in Burg

Die Polizei musste in Burg einen Betrunkenen in einer Wohnung stoppen, der körperlich gegen seine Partnerin vorging.

Burg - Dieser Abend hat für ihn auf jeden Fall ein Nachspiel. Am 27. Februar 2024 musste die Polizei in Burg (Jerichower Land) einen Mann in dessen Wohnung beruhigen, der sich gegenüber seiner Partnerin aggressiv verhalten hat.

Gegen 22.30 Uhr rückten Beamte an die Bahnhofstraße aus, wo es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Der 36-Jährige sollte räumlich von der Frau getrennt und in einen Streifenwagen gebracht werden, so eine Mitteilung.

Ordentlicher Alkoholpegel festgestellt

Der Mann soll sich widersetzt und weiterhin aggressiv verhalten haben. Dabei habe er sich selbst verletzt. Da er offensichtlich Alkohol intus hatte, wurde ein Atemalkoholtest vorgenommen. Ergebnis: 3,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme habe nur Zwangsanwendung durchgesetzt werden können, heißt es weiter.

Der Mann wurde in diesem Zustand nicht mehr zurück in die Wohnung gelassen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Er darf sich zudem für einige Zeit der Wohnung beziehungsweise Frau nicht nähern.

Verfahren wegen Körperverletzung gegen die Partnerin und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte laufen nun.