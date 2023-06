Brand an Bahnschienen bei Burg: Plötzlich züngeln Flammen in Biederitz aus dem Boden

Biederitz (vs) - An den Bahnschienen ist es offenbar am Montagnachmittag zu einem Feuer in Biederitz nahe Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurden die Einsatzkräfte zunächst über einen 300 Quadratmeter großen Ödlandbrand im Bereich der Schweinebrücke in unmittelbarer Nähe der dortigen Bahnlinie gemeldet. Ein Zeuge habe den Brand bemerkt, kurz nachdem ein Rangierzug den Bereich verlassen habe, heißt es.

Bislang sei die Ursache des Brandes noch unklar.