Brand in Burg: 72-Jähriger zündet Dokumente mit sensiblen Daten an

Burg (vs) - Am 6. Februar gegen 17.12 Uhr wurde in der Magdeburger Chaussee in Burg ein Brand gemeldet. Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und mit der Brandbekämpfung fertig.

Glücklicherweise wurde dabei nichts in Mitleidenschaft gezogen. Durch den 62- jährigen Zeugen wurde bekannt, dass er auf seinem Balkon war und aus dem Hinterhof Rauch wahrnehmen konnte. Sofort begab sich der aufmerksame Bürger zum Brandort und konnte dort einen 72-jährigen Beschuldigten feststellen.

Der Beschuldigte wurde von den Beamten zum Sachverhalt befragt. Er gab an, dass er Papiere verbrannt hat, die sensible Daten beinhalten. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die Feuerwehr Burg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Kammeraden vor Ort.