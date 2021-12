Brand in Gartenlaube in Burg: Polizei sucht Zeugen

Burg (vs) - Zum wiederholten Male brannte es am Samstagmittag, 18. Dezember, in einer Parzelle der Kleingartenanlage in der Zerbster Chaussee in Burg. Durch beherztes Eingreifen eines Zeugen, sowie der hinzugezogenen Feuerwehr, konnte verhindert werden, dass sich der Brand ausbreitete.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde für die Brandursachenermittlung hinzugerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird nicht von einem technischen Defekt ausgegangen, sondern von einer vorsätzlichen Brandstiftung, da zwei mögliche Brandausbruchsstellen lokalisiert wurden. Die Ermittlungen zu dem Brand dauern an.

Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern geben? Das Polizeirevier Jerichower Land nimmt Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.