Autobahn Burg: 40-Jähriger stirbt nach Lkw-Unfall auf der A2

Auf der A2 ist es am 5. Juli zu einem tragischen Unfall gekommen. Nach einem Lkw-Zusammenstoß bei Burg starb ein Pkw-Fahrer in Folge eines Auffahrunfalls. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover komplett gesperrt. Zwei Lkw-Fahrer wurden in eine Krankenhaus gebracht.