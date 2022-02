Burg: Autoscheibe in der Nacht eingeschlagen

Ein unbekannter Täter schlug in Burg zwischen Dienstag, 1. Februar, und Mittwochgmorgen, 2. Februar, die Scheibe eines parkenden Autos ein.

In Burg in der August-Bebel-Straße wurde die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen.

Burg (vs) - Ein 34-jähriger Mann hat der Polizei im Jerichower Land berichtet, dass er Dienstagabend, 1. Februar, sein Fahrzeug in der August-Bebel-Straße in Burg abstellte.

Am nächsten Morgen, 2. Februar, war die Scheibe der Beifahrerseite zerstört.

Laut Pressemitteilung der Polizei wurden die Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.