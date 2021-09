Burg: Betrunkener Radfahrer war mit geklautem Rad unterwegs

Die Polizei in Burg hat einen Radfahrer mit 1,68 Promille an der Weiterfahrt gehindert.

Burg (vs) - Nachdem ein Radfahrer vor dem Polizeirevier in der Bahnhofsstraße in Burg gestürzt war, führten die Beamten am Dienstagabend (21. September) einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab nach Polizeiinformationen einen Wert von 1,68 Promille beim 36-jährigen Radfahrer.

Außerdem soll der Mann angegeben haben, unter Drogeneinfluss zu stehen und zudem das Fahrrad vor zwei Wochen am Bahnhof gestohlen zu haben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Zudem stellte sie das geklaute Fahrrad sicher.