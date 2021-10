Zeugenaufruf Burg: Fahrer eines roten Autos schädigt Fahrzeug und flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (27. Oktober) auf einem Parkplatz in Burg gekommen. Eine Renaultfahrerin bemerkte beim Einsteigen an ihrem Auto einen Schaden. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.