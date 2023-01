Eine Gruppe junger Erwachsener hat es offenbar in der Nacht zum Sonntag in Burg im Jerichower Land auf einen 21-Jährigen abgesehen hat, der kurzzeitig bewusstlos geschlagen wurde.

Eine Gruppe hat in Burg im Jerichower Land einen 21-Jährigen bewusstlos und krankenhausreif geprügelt. Nun sucht die Polizei nach den jungen Erwachsenen. Symbolbild:

Burg (vs) - Mehrere Mitglieder einer Gruppe haben offenbar am frühen Sonntagmorgen in Burg im Jerichower Land einen 21-Jährigen erst bewusstlos geprügelt und anschließend mit den Schlägen fortgefahren, als der junge Mann wieder bei Bewusstsein war. Dies teilt die Polizei mit und sucht nach Zeugen der gefährlichen Körperverletzung.

Der 21-Jähriger wurde demnach zum Opfer als er zu dieser Zeit durch die Schartauer Straße lief. Hier soll er mit einer aus drei Männern und einer Frau bestehenden Gruppe in Streitigkeiten geraten sein. In der Folge habe ihm einer der Männer eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden gegangen sein und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll.

Als der junge Mann zu sich kam, prügelten die Gruppenmitglieder offenbar weiter mit Faustschläg auf sein Gesicht ein. Die Täter entfernten sich allem Anschein nach im Anschluss vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen diese 170 bis 180 cm groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03921-9200 bei der Polizei zu melden.