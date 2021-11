Burg: Junger Mann fährt ohne Versicherung mit E-Roller durch die Stadt

Burg (vs) - Polizisten haben am 4. November gegen 4.57 Uhr in der Früh auf Höhe der Martin-Luther-Straße in Burg einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert.

Auf Grund der Tatsache, dass sich an diesem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen befand, wurden die Person und das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrzeugführer an, dass der E-Roller kein Versicherungsschutz hat und somit auch kein Versicherungskennzeichen zugeteilt wurde.

Gegen den 22-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.