In der Burger Innenstadt kam es zu einem abendlichen Handgemenge. Die Polizei musste beim Eintreffen in der Schartauer Straße zwei alkoholisierte Männer voneinander trennen.

Die Polizei wurde am Dienstagabend in die Schartauer Straße gerufen. Dort gab es eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Burg/vs - In der Burger Innenstadt wurde der Polizei am Dienstagabend eine Schlägerei gemeldet. Gegen 20.25 Uhr des 7. Novembers erhielten die Beamten den Hinweis dazu.



In der Schartauer Straße trafen sie dann zwei alkoholiserte Männer, die sich miteinander geprügelt hatten. Der Hinweisgeber konnte den Vorfall vor Ort bestätigen. Kurz darauf erschienen zwei weitere männliche Personen, die auch an der Schlägerei beteiligt waren, auf der Dienststelle. Sie erstatteten dort eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und freut sich über weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Telefonnummer des Reviers lautet: 03921 - 9200.