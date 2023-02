Eine Frau wurde laut Polizei auf offener Straße von drei Männern in Burg ausgeraubt. Das ist bis jetzt bekannt.

Burg (vs) - Eine 31-Jährige ist am Dienstagabend in der Stadt Burg von mehreren Männern attackiert und beraubt worden.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich die 31-Jährige am Abend des 14. Februars auf dem Heimweg, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Bereich Kammacherstraße/ Bruchstraße kamen ihr drei männliche unbekannte Personen entgegen. Einer der Männer sprach sie mit osteuropäischem Akzent an und forderte die Herausgabe ihres Bargeldes. Zeitgleich versuchte ein zweiter Täter, ihr die im Pullover eingearbeitete Bauchtasche zu entreißen. Dabei wurde der Stoff der Bekleidung beschädigt, das Portemonnaie fiel zu Boden und das Geld fiel heraus.

Der dritte Täter versuchte indes, der 31-Jährigen die Handtasche zu rauben, was jedoch misslang. Die Täter sammelten das auf der Straße liegende Bargeld ein und flüchteten in Richtung Grünstraße. Die 31-Jährige blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Frau lief daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei. Die daraufhin eingeleitete Fahndung im Tatortbereich blieb erfolglos. Die Polizei führte Befragungen im Umfeld durch und sicherte Spuren.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 19 bis 22 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, etwa 95 Kilogramm schwer, schlank, dunkel gekleidet. Die beiden anderen sollen ebenfalls um die 19 bis 22 Jahre alt sein, 175 Zentimeter groß, korpulent, rund 120 Kilogramm schwer und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und deren Fluchtrichtung sowie möglicher Fluchtmittel geben können, werden gebeten, sich persönlich, via E-Mail ([email protected]) oder telefonisch unter der Telefonnummer 03921/920-0 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.