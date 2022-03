Burg: Widerstand und rassistische Beleidigungen gegen Polizeibeamte

Wegen gleich mehreren Straftaten muss sich ein polizeibekannter 33-Jähriger in Burg verantworten.

In Burg kam es zu einem rassistischen Vorfall.

Burg (vs) - Beamte der Burger Polizei wurden am Samstagmorgen, 5- März, auf einen strafrechtlichen Sachverhalt in der Burger Fruchtstraße aufmerksam. Hintergrund war die Feststellung eines Autos mit falschen Kennzeichen, nicht vorhandener Pflichtversicherung sowie einer Fahrzeugführern ohne gültiger Fahrerlaubnis.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam ein polizeibekannter 33-Jähriger hinzu. Anschließend kam es durch diesen zu rassistischen Beleidigungen gegenüber einem Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf kam es schließlich zu einer Widerstandshandlung des nunmehr Beschuldigten.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Vorwert von 1,38 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche in einem Magdeburger Krankenhaus realisiert wurde. Der Beschuldige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten