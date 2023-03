Beim Gang zum Einkauf eines Rentners haben sich in Burg bei Magdeburg Unbekannte an seinem E-Bike vergriffen. Sie hatten es auf den Akku abgesehen.

Dreist: Rentner kann nach Akku-Klau in Burg bei Magdeburg nicht mit E-Bike nach Hause fahren

Die Polizei ermittelt nach einem dreisten Diebstahl eines Akkus von einem E-Bike in Burg. Der Gang zum Einkauf seines Besitzers, ein Rentner, wurde von Unbekannten ausgenutzt.

Burg - vs

Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Nachmittag vom 20. März 2023 im Märktezentrum an der Zibbeklebener Straße gekommen. Den Gang eines 73-Jährigen zum Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft haben Unbekannte ausgenutzt und den Akku seines E-Bikes aus dem Rahmen herausgebrochen und gestohlen.

Laut Polizei soll sich die Tat binnen Minuten zwischen 14.30 und 14.40 Uhr ereignet haben. Das E-Bike sei ordnungsgemäß angeschlossen gewesen.

Zeugen, die auffälliges Verhalten einer oder mehrerer Personen im Bereich der Fahrradständer beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03921/92 00 zu melden.