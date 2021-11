Dreister Diebstahl von Alkohol und Tabakwaren in Lostau

Am helligten Tag wurde ein Supermarkt in Lostau beklaut. Es kam zu einer heiklen Sitatuation für die Angestellten.

Lostau (vs) - Drei bislang unbekannte Personen betraten in den Vormittagsstunden des 17. Novembers einen Einkaufsmarkt im Külzauer Weg in Lostau. Eine der Personen wurde dabei beobachtet, wie diese mehrere Tabakbeutel und mehrere Flaschen Alkohol aus einem dafür vorgesehenen Schrank entnahm, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Als diese Person an der Kasse den im Einkaufwagen befindlichen Einkauf bezahlen wollte, stellte der Kassierer fest, dass die Tabakbeutel und die Flaschen nicht auf das Kassenband gelegt wurden. Dafür machte der von dieser Person mitgeführte Rucksack einen prall gefüllten Eindruck. Daraufhin wurden zwei weitere Mitarbeiterinnen zum Kassenbereich gerufen. Diese nahmen Kontakt zu der Person auf. Als dieser plötzlich flüchten wollte, wurde der Täter noch kurz von den beiden Mitarbeiterinnen festgehalten.

Dies wiederum veranlasste den Täter dazu, dass er beide Verkäuferinnen wegstieß und in der Folge flüchten konnte. Eine der beiden anderen Personen verließ kurze Zeit später ebenfalls mit weiteren gestohlenen Tabakwaren das Geschäft. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern im Nahbereich blieben erfolglos.

Zeugen, die sich zur Tatzeit im oder in unmittelbarer Nähe des Einkaufsmarktes befunden, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Identität der Täter, der Fluchtrichtung oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.