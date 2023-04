Unbekannte haben in Burg bei Magdeburg die Sanierung eines Mehrfamilienhaus ausgenutzt und Baumaschinen sowie Material entwendet. Das Haus steht aktuell leer.

Einbrecher lassen bei Sanierung von Haus in Burg bei Magdeburg Baumaschinen und Material mitgehen

Ein Mehrfamilienhaus in Burg bei Magdeburg ist in das Visier von Einbrechern geraten.

Derzeit noch Unbekannte haben ein Einfamilienhaus an der Bergstraße in Burg bei Magdeburg ins Visier genommen. Wie die Polizei informiert, sind Einbrecher im Zeitraum vom 22. April 2023, 15 Uhr, bis 24. April, 18 Uhr, in das leerstehende Gebäude über eine Terrassentür eingedrungen. Wegen einer Sanierung steht das Haus derzeit leer. Die Tür sei gewaltsam geöffnet worden.

Schaden von mehreren Tausend Euro

Die Täter sollen Baumaschinen und Baumaterialien im Wert von einigen Tausend Euro entwendet haben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie ein Fahrzeug zum Abtransport der Gegenstände genutzt haben, heißt es weiter.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/21/92 00 entgegen.