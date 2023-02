Unbekannte sind in Burg bei Magdeburg in ein Trafohaus eingebrochen. Die Polizei setzt auf Mithilfe.

Die Krinminalpolizei Jerichower Land ermittelt nach einem Einbruch in ein Trafohaus in Burg bei Magdeburg.

Burg (vs) - Ein Trafohaus an der Marientränke ist in Burg (Jerichower Land) von Einbrechern ins Visier genommen worden. Im Zeitraum vom 30. Januar 2023, 14 Uhr, bis 31. Januar 2023, 11.45 Uhr haben Unbekannte die Tür aufgehebelt und im Inneren einen Stromzähler mitgehen lassen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92 00.