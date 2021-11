Einbruch in Möser/Körbelitz: Agrarhandel betroffen

In Körbelitz wurde in einen Agrarhandel eingebrochen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 4000 Euro.

Körbelitz (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich von Dienstag auf Mittwoch (16. auf 17. November) auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt auf das Gelände des Agrarhandels.

Auf dem Grundstück wurden in der Folge zehn Felder eines Stabmattenzaunes demontiert und entwendet. Bei den Feldern handelt es sich um anthrazitfarbene, pulverbeschichtete Stabmatten in der Größe von 2500 mal 1800 Zentimetern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 bei der Polizei im Jerichower Land zu melden.