In den vergangenen Wochen mehrten sich in der Gemeinde Biederitz die Einbrüche. Nun ereignete sich auch in Möser ein Vorfall - bei dem die Täter jedoch scheiterten.

In der Gemeinde Möser, Ortslage Lostau, ist es am vergangenen Sonntag zu einem Einbruch gekommen.

Lostau. - Am vergangenen Sonntag ist es in der Gemeinde Möser, Ortslage Lostau, zu einem Einbruch gekommen. Betroffen war in diesem Fall eine 57-jährige Frau.

Als sie zu ihrem Haus zurückkehrte, musste sie feststellen, dass jemand versucht hatte, sich Zugang über das Badfenster zu verschaffen. Das gelang der bislang unbekannten Täterschaft jedoch augenscheinlich nicht.

Einbruch folgt Vorfall bei SV Union Heyrothsberge und SV Eiche Biederitz

Grund dafür war die technische Sicherung des Fensters, wodurch die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in die Nacht verschwanden.

Es kam zu einem geringen Sachschaden am Fenster. Durch die Kriminalpolizei wurde eine Spurensicherung durchgeführt und weitere Ermittlungen aufgenommen.

Der Vorfall reiht sich damit in einen von vielen in der Region ein. Neben Möser war zuletzt vor allem auch die Gemeinde Biederitz betroffen.

Neben privaten und gewerblichen Häusern wurden zuletzt auch die bekanntesten Sportvereine der Region, SV Union Heyrothsberge und SV Eiche Biederitz, Opfer von Einbrüchen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de aufzunehmen.