Einbruchsversuch in Möckern: Wohnung in Mehrfamilienhaus betroffen

In Möckern haben unbekannte Täter versucht in eine Wohnung einzubrechen.

Möckern (vs) - Ein 45-jähriger Wohnungsinhaber teilt der Polizei am 5. März mit, dass in der Zeit von 17.30 Uhr bis 17.51 Uhr in seiner Wohnung versucht wurde, einzubrechen.

Die Hauseingangstür zu seiner Wohnung wurde beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu tatverdächtigen Personen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.