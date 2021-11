Erneut Toter in einer Zelle der JVA Burg gefunden

In der Justizvollzugsanstalt in Burg wurde eine tote Person in einer Zelle gefunden. Es wird von einem Suizid ausgegangen.

Das ist schon der zweite Todesfall in der JVA Burg in nur wenigen Tagen.

Burg - Erst am 11. November wurde ein 36-Jähriger leblos in einem Haftraum der Burger JVA gefunden (die Volksstimme berichtete). Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Nun ist erneut ein Gefangener in einer Zelle verstorben.

Wie das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz in einer Pressemitteilung erklärt, sei durch Bedienstete die leblose Person gefunden worden. Auch im aktuellen Fall waren die Wiederbelebungsversuche nicht erfolgreich.

"Es wird von einem Suizid ausgegangen", heißt es von Seiten des Ministeriums weiter. Der Gefangene sei ein 35 Jahre alter Deutsche gewesen, der eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßen sollte. Ein Zusammenhang in beiden Fällen sei auszuschließen.

Laut Ministeriums-Pressesprecher Danilo Weiser sei dies nach den Todesfällen am 5. Februar und dem 3. November der dritte Fall in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.