Erwischt: 22-Jähriger fährt unter Cannabis-Einfluss in Burg

Eine Verkehrskontrolle am Samstag in Burg endete für einen Autofahrer schnell.

Burg (vs) - Bei der Kontrolle am Samstag, den 12. März 2022 gegen 23.15 Uhr eines 22-jährigen Honda-Fahrers in Burg stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Cannabis-Einfluss sein Fahrzeug führte. Daher wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Zudem wurden bei ihm kleine Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden, die dann sichergestellt wurden. Die Polizei leitete gegen ihn auch ein Strafverfahren ein.