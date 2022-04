Ex-Partner: Dreister Raub eines Hundes im Jerichower Land

Burg (vs) - Eine 24-jährige Burgerin war am 14. April in der Burger Wilhelm-Kuhr-Straße mit ihrem Hund spazieren. Plötzlich erschien der 41-jährige „Ex“ und entriss mit Gewalt die Leine und holte zum Schlag gegen sie aus, so die Polizei. Sie wich aber aus, sodass sie nicht getroffen wurde. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Er wurde im Zuge der Fahndung nicht angetroffen, auch an seiner Anschrift war er nicht zu finden.

Um 13.05 Uhr stellten Beamte in der Grünstrasse dann den polizeilich hinlänglich bekannten „Räuber“ mit dem Hund fest.

Somit wurde der Hund sichergestellt und im Anschluss der Besitzerin übergeben. Beim 41-jährigen Burger musste noch eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden, da er mit 1,2 Promille unter Alkoholeinfluss stand.