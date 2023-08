Explosionsgefahr: A2 bei Burg nach Unfall mit Gefahrguttransport vollgesperrt

Der Unfall mit mehreren Fahrzeugen soll sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover vor dem Beginn der Baustelle für die Fahrbahnsanierung ereignet haben.

Burg - Am Dienstagmittag ist es auf der Autobahn 2 im Abschnitt vom Jerichower Land zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein Großeinsatz läuft gerade. Laut Autobahnpolizei sind mehrere Fahrzeuge in dem Unfall verwickelt, der sich zwischen dem Parkplatz „Ihlegrund“ und der Anschlussstelle Burg-Ost in Fahrtrichtung Hannover ereignet hat. Und zwar vor Beginn des Baustellenbereichs für die Sanierung der Fahrbahn.

Mit dabei soll auch ein Gefahrguttransport sein, wie es auf Nachfrage heißt. Von der Leitstelle Jerichower Land ist zu erfahren, dass eine Explosionsgefahr besteht. Feuerwehren aus dem Landkreis sind zur Unfallstelle ausgerückt.

Zur Situation auf der A2 ist eine amtliche Warnmeldung rausgegeben worden. Screenshot: Thomas Pusch

Zur Situation auf der A2 ist eine amtliche Warneldung über eine chemische Gefahr rausgegeben worden. Die Menschen im Umkreis der Unfallstelle werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Autobahn ist vollgesperrt. Die empfohlene Umleitung erfolgt Richtung Magdeburg über Theeßen, Grabow, Burg, die Bundesstraße 1 sowie die Bundesstraße 246a. Wer kann, soll das Gebiet weiträumig umfahren.