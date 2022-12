Fahndung nach Vermisster: Wer hat Jaqueline P. aus Burg gesehen? (Mit Foto)

Burg (vs) - Die 20-jährige Jaqueline P. aus Burg wird vermisst. Dies teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach wurde die junge Frau letztmalig am Dienstagmorgen um 7 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Straße Hinter Sankt Petri in Burg gesehen. Aufgrund einer geistigen Behinderung könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Die Vermisste heißt Jaqueline P. aus Burg. Foto: Polizei

Jaqueline P. ist 1,74 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange, braune gewellte Haare. Bekleidet ist die junge Frau mit einer schwarzen oder hellen Winterjacke und einer dunklen Jogginghose.

Die Suche der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Beamten erhoffen sich Hinweise zur Vermissten unter der Rufnummer 03921-9200.