Fahrerflucht, Ölspur, Widerstand gegen Polizei: Unfall in Möckern löst großen Einsatz aus

Möckern - In den späten Abendstunden des letzten Sonnabends im Jahr 2023 ereignete sich in Möckern ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubterweise vom Unfallort entfernte.

Gegen 21.50 Uhr geriet der Fahrer eines VW aus Richtung Gommern kommend in einer Kurve am Ortseingang Möckern von der Fahrbahn ab und rammte in der Folge mehrere Leitpfosten. Trotz des Unfalls setzte der Fahrer seine Fahrt daraufhin fort.

Spuren von Unfall am Wagen

Die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten konnten am Unfallort neben typischen Unfallspuren auch ein abgefallenes Kfz-Kennzeichen feststellen. Die Halterabfrage ergab eine Adresse in Möckern, zu der sich die Polizisten begaben. Erst nach mehrfachem Klingeln sei den Beamten geöffnet worden, teilte gestern ein Sprecher des Polizeirevieres in Burg mit. Der Fahrzeughalter habe einen freiwilligen Atemalkoholschnelltest verweigert und außerdem „gewissen Widerstand“ gegenüber den Ermittlern geleistet.

Die Polizisten nahmen den Mann daher zu einer Blutprobe mit, das Ergebnis aus dem Labor stand gestern laut Polizeisprecher noch aus. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft konnte der vermeintliche Unfallwagen in Augenschein genommen werden. An dem Fahrzeug wurden Spuren eines Unfalls entdeckt.

Schmierspur auf mehreren Straßen

Gegen den Mann laufen nun Verfahren wegen Unfallflucht und Widerstand gegen die Ermittlungsbeamten.

Weil bei der Weiterfahrt nach dem Unfall ein Gemisch aus Öl- und Kühlflüssigkeit auslief, kam es in der Gommeraner Straße, Burger Straße und dem Wohngebiet Pfingstwiesen zu einer Schmierspur, die von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Möckern entschärft werden konnte.