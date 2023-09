In Burg bei Magdeburg ist ein Fahrradfahrer aufgefallen, der Ecstasy-Pillen und Amphetamine dabei hatte. Gestoppt wurde er von der Polizei, weil sein Rad kein Licht hatte.

Burg - In der Nacht vom 2. zum 3. September 2023 ist der Polizei in Burg (Jerichower Land) ein Fahrradfahrer ins Netz gegangen, der mehrere Ecstasy-Pillen und Amphetamine dabei hatte. Der 38-Jährige sei gegen 0.30 Uhr im Südring gestoppt worden, da sein Rad keine Beleuchtung gehabt habe, so eine Mitteilung.

Bei einer Kontrolle wurden dann die Drogen entdeckt. Die Beamten stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 38-Jährigen ein.